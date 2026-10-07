В Палкино оживили «Легенды Руси» с помощью нейросетей

16:57, 07 октября 2026, ПАИ

Мероприятия в рамках проекта «Легенды Руси» прошли в детской районной библиотеке в Палкино. Участниками встречи стали учащиеся девятых классов Палкинской школы. Об этом сообщили в районной газете «Льновод».

Главная цель проекта – знакомство молодёжи с культурным и историческим наследием региона через призму современных цифровых технологий. По словам организаторов, такой подход не только расширяет кругозор школьников, но и наглядно демонстрирует, как традиционные ценности могут звучать на языке высоких технологий.

Программа началась с лекции «Искусственный интеллект в образовании». Ребята узнали о возможностях отечественных нейросетей и о том, как ИИ помогает изучать культуру, создавать собственные истории и образы. Проект объединяет русский фольклор и современные разработки, формируя у молодёжи гордость за отечественные технологии и культурную идентичность.

После теоретической части школьники перешли к практике. В рамках командной работы участники смогли создать ИИ-образ героя. Для гостей работала VR-зона «Мир славянских сказок» и была организована игра «Сказки Старой Руси» на ПК. Как отметили в редакции газеты, погружение в атмосферу древнерусских сюжетов через игровой формат вызвало у ребят особый интерес, ведь игры – это язык детей и подростков.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Псковской области и регионального отделения «Ассамблеи народов России».