Посвящённый патриарху Тихону праздник пройдёт в деревне Клин Куньинского района 9 октября

17:13, 07 октября 2026, ПАИ

Праздничные торжества пройдут в день прославления святителя Тихона, патриарха Московского и всея России, на его малой родине, в деревне Клин Куньинского района, 9 октября. Об этом ПАИ сообщили в Святогорском подворье в деревне Клин.

Организаторы отметили, что в этом году отмечается особая дата: более трёх десятилетий назад началось возвращение храма Воскресения Христова из небытия.

Программа дня начнётся в 08:00 с крестного хода от храма Святителя Тихона в посёлке Кунья до храма Воскресения Христова в деревне Клин.

В 08:30 состоится Божественная литургия в храме Воскресения Христова. Службу возглавит епископ Великолукский и Невельский Варнава. Ему сослужат игумен Василий с братией Свято-Успенского монастыря, духовенство Великих Лук и приглашённые гости. Среди них – иерей Антоний (Рехлов), чьё служение на Куньинской земле многие до сих пор вспоминают с большой теплотой. На службе также помолятся обо всех почивших тружениках и священнослужителях, в разные годы служивших в храме.

После службы гостей ждёт трапеза: каша, горячий чай с пирожками и местными яблоками. Также запланирована встреча-воспоминание «Путь возрождения святыни: летопись храма Воскресения Христова» на территории дома-музея патриарха Тихона.

Именно с этого праздника стартуют Дни православной культуры «Покровские вечера», которые пройдут во всех образовательных учреждениях Великих Лук.

Для паломников из Великих Лук будет организован автобус. Он доставит желающих либо к началу крестного хода в посёлок Кунья, либо сразу в Клин – для тех, кто не может идти пешком. Записаться можно в церковной лавке Свято-Вознесенского кафедрального собора. Автобус дождётся окончания всех мероприятий и отвезёт обратно.