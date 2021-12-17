Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В новогоднюю ночь в Великих Луках прогремит салют

В ночь с 31 декабря на 1 января в Великих Луках прогремит салют. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в Instagram.

«Я видел комментарии в социальных сетях и результаты опроса, который проводило одно из городских СМИ по поводу салюта в новогоднюю ночь», - отметил Николай Козловский. Информация была доведена до администрации города, и совместно с депутатским корпусом было принято решение провести городской салют в новогоднюю ночь. Ориентировочное время запуска красочного фейверка – 00:30.

Также сейчас решаются организационные вопросы по поводу работы новогодней ярмарки сразу на двух площадках: с 24 по 26 декабря - в торговом центре «Рубин» и с 26 декабря по 7 января - на площади Ленина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

17 декабря 2021

В новогоднюю ночь в Великих Луках прогремит салют
17 декабря 2021

Варварины морозы наступили по народному календарю
17 декабря 2021

В четырёх российских регионах обнаружен штамм коронавируса «омикрон»
17 декабря 2021

О казусах добровольности, новогодних путешествиях и опасной профессии Деда Мороза – в новом выпуске «Хорошего дайджеста»
16 декабря 2021

Кинорежиссёр Александр Сокуров извинился за предложение «отпустить» из России регионы Кавказа
16 декабря 2021

Фотофакт. В Себеже устанавливают главную ёлку района
16 декабря 2021

Встреча на «Седьмом небе». Гараж, бардачок, морозилка и другие места, где можно спрятать подарок
16 декабря 2021

Руководители школьных музеев обучались премудростям музейного дела на образовательном областном семинаре

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...