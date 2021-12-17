В новогоднюю ночь в Великих Луках прогремит салют

07:40, 17 декабря 2021, ПАИ

В ночь с 31 декабря на 1 января в Великих Луках прогремит салют. Об этом сообщил глава города Николай Козловский на своей странице в Instagram.

«Я видел комментарии в социальных сетях и результаты опроса, который проводило одно из городских СМИ по поводу салюта в новогоднюю ночь», - отметил Николай Козловский. Информация была доведена до администрации города, и совместно с депутатским корпусом было принято решение провести городской салют в новогоднюю ночь. Ориентировочное время запуска красочного фейверка – 00:30.

Также сейчас решаются организационные вопросы по поводу работы новогодней ярмарки сразу на двух площадках: с 24 по 26 декабря - в торговом центре «Рубин» и с 26 декабря по 7 января - на площади Ленина.