Две хозпостройки сгорели в Псковской области за минувшие сутки

09:16, 17 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области за минувшие сутки сгорели две хозяйственные постройки и одно неэксплуатируемое строение, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

16 декабря в 13:03 в Великих Луках на улице Новоселенинской сгорело неэксплуатируемое строение. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в помещение.

В 03:50 в деревне Свириково Палкинского района выгорела изнутри хозяйственная постройка, огнём уничтожена кровля. Причина - короткое замыкание электропроводки на вводе в чердачное помещение.

В 04:08 в Пскове на улице 3-й км Изборской линии сгорела хозпостройка. Причиной стало короткое замыкание электропроводки внутри хозпостройки.