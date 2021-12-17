ГИБДД призывает псковичей соблюдать осторожность на дорогах из-за гололёда

09:29, 17 декабря 2021, ПАИ

ГИБДД призывает псковичей проявлять повышенное внимание на дорогах из-за нестабильной погоды и сильного гололёда, об этом они сообщили в своём Telegram-канале.

С наступлением неблагоприятных погодных условий на дорогах появляется гололедица, что провоцирует увеличение количества аварий. Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего автомобиля, подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД обращаются ко всем водителям с убедительной просьбой быть особенно осторожными в сложных погодных условиях. Псковичей просят снижать скорость при пересечении перекрестков и на подъездах к пешеходным переходам, также стоит исключить манёвры обгона и выезда на встречную полосу.

В ведомстве отметили, что пешеходам также стоит не забывать о безопасности. Переходя дорогу, надо использовать световозвращающие элементы на одежде, которые сделают вас заметнее для водителей. Кроме того, передвигаться необходимо исключительно по тротуарам, а пересекать проезжую часть - по пешеходным переходам.