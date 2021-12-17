В Пскове обсудили работу муниципальных бань и аптек в дни новогодних праздников

11:05, 17 декабря 2021, ПАИ

В Пскове обсудили работу муниципальных бань и аптек в дни новогодних праздников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

В дни новогодних праздников в Пскове будет работать только одна муниципальная баня – на улице Конной. Как рассказал депутат Псковской городской Думы, директор МП «Банно-прачечный комбинат» Сергей Колосов в ходе координационного совещания, баню на улице Конной можно будет посетить 4 и 5 января, время работы – до 21:00. С 8 января все муниципальные бани города снова начнут работать в обычном режиме.

В свою очередь директор МП города Пскова «Центральная городская аптека № 2» Владимир Якубанец сообщил, что все восемь муниципальных аптек Пскова до 30 декабря будут работать в обычном режиме, в праздничные дни – каждая по своему графику. При этом круглосуточная аптека на Октябрьском проспекте и в новогодние праздники продолжит свою работу в прежнем режиме.