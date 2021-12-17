Карантин по АЧС ввели в Пскове и Опочецком районе

11:18, 17 декабря 2021, ПАИ

В Опочецком районе и на территории гаража в Пскове ввели карантин по АЧС, пишет официальный Telegram-канал региона.

В Опочецком районе на территории общедоступных охотугодий добыт кабан, которого доставили в Псков для разделки и отобрали пробы. В результате проведения лабораторных исследований был получен положительный результат на АЧС. На месте отстрела и разделки туши проводятся мероприятия госветслужбой.

Карантин по АЧС введен на 30 дней на территории инфицированного объекта на территории охотугодий вблизи деревни Коровкино Опочецкого района и на территории гаража в кооперативе на Рижском проспекте, 78.

Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.