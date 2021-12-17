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Общество

Реаниматолог псковского COVID-центра прокомментировал законопроект о QR-кодах

Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах поможет справиться с пандемией, если его детально проработают. Таким мнением поделился реаниматолог Псковского COVID-центра Самир Аль-Араби, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Специалист отметил, что если закон хорошо проработать и учесть всевозможные форс-мажорные ситуации, то его введение поможет всем скорее вернуться к нормальной жизни. Самир Аль-Араби подчеркнул, что отдельно необходимо обратить внимание на положение людей, которые не могут сделать прививку из-за состояния здоровья.

По его словам, законопроект создаёт условия для скорейшего возвращения к обычной допандемийной жизни. Он отметил, что это необходимая мера, и только такими методами получится сохранить имеющиеся результаты и ускорить окончание пандемии.

«Нам крайне тяжело было добиться стабилизации состояния, выхода на плато по заболеваемости. Мы шли на многие жертвы, ограничивая свою внутреннюю и внешнюю свободу. Мы сидели дома, наши дети не ходили в школу, многие люди не могли работать в силу введённых ограничений. Мы слишком многим пожертвовали, провели огромную работу по прививочной кампании, чтобы добиться такого уровня привитых людей», – рассказал Самир Аль-Араби.

По его словам, государство потратило неимоверные материальные и нематериальные средства на борьбу с пандемией, строительство ковидных госпиталей, а врачи и волонтеры потратили бесчисленное количество сил и средств на борьбу. 

«Весь медперсонал работает на пределе возможностей в ковидных госпиталях. Мы не одного врача потеряли, к сожалению. Люди действительно рисковали своими жизнями, и многие погибли. Это все хорошо оплачивается, но мёртвым деньги не нужны. Я считаю, что человек не имеет права заражать других, мы видим, что прививка работает, и я в неё свято верю, другого способа борьбы нет», – резюмировал он.

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