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Общество

Законопроект о QR-кодах в общественных местах принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.

В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документа, подтверждающего проведение профилактической прививки против ковида или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации. Также подойдет справка о том, что гражданин перенес заболевание. Помимо этого, потребуется и документ, удостоверяющий личность.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти. По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что до процедуры рассмотрения во втором чтении законопроект будет направлен в регионы для обсуждения.

Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.

Напомним, депутаты Псковского областного Собрания также направили положительный отзыв на законопроект.

Закон о QR-кодах на транспорте был снят с рассмотрения.

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