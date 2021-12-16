Законопроект о QR-кодах в общественных местах принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - это экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом.
В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документа, подтверждающего проведение профилактической прививки против ковида или наличие медицинских противопоказаний к вакцинации. Также подойдет справка о том, что гражданин перенес заболевание. Помимо этого, потребуется и документ, удостоверяющий личность.
До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти. По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что до процедуры рассмотрения во втором чтении законопроект будет направлен в регионы для обсуждения.
Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова заявила, что кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.
Напомним, депутаты Псковского областного Собрания также направили положительный отзыв на законопроект.
Закон о QR-кодах на транспорте был снят с рассмотрения.
Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Главреда многотомника «Солдаты Победы» наградили почётной грамотой губернатора Псковской области
Пандемия коронавируса, по прогнозам экспертов, должна была закончиться 16 декабря 2021 года
«Летел как самолет». Суд заслушал показания новых свидетелей по делу о резонансном ДТП