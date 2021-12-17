608 несанкционированных свалок ликвидировал «Экопром» в Псковской области за год

12:03, 17 декабря 2021, ПАИ

Региональный оператор по обращению с ТКО — филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») начал подводить итоги работы за год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

Первая публикация посвящена ликвидации свалок. «Несанкционированные свалки - это следствие отсутствия терпения людей донести мусор до контейнера или просто убрать за собой последствия пикника. А потом один такой пакет с мусором или бутылка в канаве или лесу вырастают в горы, что, естественно, сказывается на облике нашей области», - рассказали в «Экопроме».

За прошедший год силами компании убраны 608 несанкционированных свалок на территории Псковской области, это почти 7 500 кубических метров мусора. Для уборки в автопарке предприятия имеются ломовозы с манипуляторной установкой, которые работают по всему региону. Причем не только на суше, но и на островах.

В «Экопроме» призвали жителей области не создавать свалки, работать над минимизацией их количества и на ранних этапах предотвращать их появление, сохраняя чистоту и красоту Псковской земли.