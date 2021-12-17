«Псковские тепловые сети» рассказали о работах в морозные дни

12:21, 17 декабря 2021, ПАИ

«Псковские тепловые сети» рассказали о работах, которые производились в морозные дни, в том числе на улице Коммунальной. Как сообщается на странице компании в Instagram, всё идёт по ранее установленному графику.

На предприятии заметили, что из-за морозов на минувшей неделе не удалось выполнить запланированный объем работ. В частности, для сварки и прочего необходимы определённые условия, которые сложно создать, когда на улице ниже -20 градусов. Однако компании всё равно пришлось проводить ряд ремонтных работ, все они носили экстренный характер.

«Все плановые работы имеют определённый временной люфт, в него как раз и закладываются все те катаклизмы, которые могут происходить. Наши коллеги всё просчитывают и взвешивают свои силы. Иначе как объяснить, что самым большим проектом для ремонтно-строительного участка на зимний период стали работы на Коммунальной?» - отметили в ПТС.

Во время морозов проводились согласовательные мероприятия, этими вопросами занимался начальник ремонтно-строительного участка Игорь Горшанов.