«Псковские тепловые сети» рассказали о работах в морозные дни
«Псковские тепловые сети» рассказали о работах, которые производились в морозные дни, в том числе на улице Коммунальной. Как сообщается на странице компании в Instagram, всё идёт по ранее установленному графику.
На предприятии заметили, что из-за морозов на минувшей неделе не удалось выполнить запланированный объем работ. В частности, для сварки и прочего необходимы определённые условия, которые сложно создать, когда на улице ниже -20 градусов. Однако компании всё равно пришлось проводить ряд ремонтных работ, все они носили экстренный характер.
«Все плановые работы имеют определённый временной люфт, в него как раз и закладываются все те катаклизмы, которые могут происходить. Наши коллеги всё просчитывают и взвешивают свои силы. Иначе как объяснить, что самым большим проектом для ремонтно-строительного участка на зимний период стали работы на Коммунальной?» - отметили в ПТС.
Во время морозов проводились согласовательные мероприятия, этими вопросами занимался начальник ремонтно-строительного участка Игорь Горшанов.
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