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Общество

В Пскове устраняют утечку на теплосетях на территории Центра помощи детям

«Псковские тепловые сети» ведут ремонтные работы на участке отопления на территории Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Пскове. Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Старые сети дали течь. В компании рассказали, что трасса проложена необычным способом: есть железобетонные лотки, но кроме стенок ничего нет, и трубы просто лежат на земле - такого быть не должно. «Сами трубы очень толстые, даже найти утечку было крайне непросто, она оказалась на той стороне трубы, которая лежала на земле. А так как нет привычного нам лотка, то вода уходила в землю и было непонятно, где и что протекает», - пояснили в ПТС.

Еще одна особенность в том, как сварены трубы. «Они имеют тупик, то есть место, куда забивается грязь и осадок. Когда он разрастается, то забивает трубу изнутри, и она ещё быстрее выходит из строя, так уже давно никто не делает», - пояснили в теплосетях. Кроме того, относительно новые сети были брошены рядом со старыми, которые никто не убрал. Всё это перешло компании от радиозавода, уже несколько лет приходится наводить порядок на сетях, а некоторые и вовсе перекладывать, как на улице Коммунальной.

Вместе с отоплением специалистам придётся менять и часть трубы горячего водоснабжения, которая скоро может начать протекать.

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