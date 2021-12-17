Юные псковичи отправились на «Успешную елку» по итогам конкурса в рамках нацпроекта «Образование»

13:26, 17 декабря 2021, ПАИ

Четыре ребенка из Псковской области отправились на «Успешную елку» в Москве после участия во всероссийском конкурсе «Новые места», который прошел под эгидой федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Конкурс видеороликов был организован Министерством просвещения РФ совместно с Федеральным центром дополнительного образования и оздоровления детей. Его участникам, школьникам от 10 до 12 лет, предлагалось рассказать о своих учреждениях дополнительного образования.

На конкурс были направлены сотни видеороликов из 52 регионов России. Победителями стали 104 участника, из них 4 ребенка из Псковской области - Головина Ангелина (Пустошка, Пустошкинская сельская общеобразовательная школа), Валуева Елизавета (Великие Луки, Центр технического творчества), Даричев Тимофей (Псков, Центр «Патриот»), Иванова Ксения (Тямша, Псковский район, Тямшанская гимназия).

Представители региона приняли участие в очень насыщенной программе «Успешной елки». Она состояла из торжественной части с церемонией награждения, а также экскурсий по Москве.

Псковская область с 2020 года участвует в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». За два года на территории региона были созданы более 20 тысяч новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям (техническая, социально-педагогическая, естественно-научная, художественная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная).