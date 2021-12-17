Более 27 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
16 декабря в стране зафиксировано 1 080 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 37 437 человек.
Всего по состоянию на 17 декабря в России выявлено 10 159 389 случаев заболевания коронавирусом, 8 914 225 человек выздоровело, 295 104 – умерли.
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