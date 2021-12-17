Более 27 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

13:43, 17 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 27 743 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

16 декабря в стране зафиксировано 1 080 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело от коронавируса 37 437 человек.

Всего по состоянию на 17 декабря в России выявлено 10 159 389 случаев заболевания коронавирусом, 8 914 225 человек выздоровело, 295 104 – умерли.