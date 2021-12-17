Повесивший собаку житель Островского района предстанет перед судом

13:56, 17 декабря 2021, ПАИ

Прокурор Порховского района направил в суд уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Островского района, который убил собаку, сообщили в прокуратуре района.

15 мая 2021 года пьяный житель Островского района, находясь в деревне Верхний Мост Порховского района, перекинул цепь, на которой была собака, через дверь сарая, тем самым подвесив собаку. Впоследствии животное скончалось.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 23 Порховского района Псковской области для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.