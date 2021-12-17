80-летний юбилей празднует председатель Псковского реготделения Союза краеведов России Тамара Вересова

14:02, 17 декабря 2021, ПАИ

17 декабря отмечает свой юбилейный день рождения писатель, журналист, краевед, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

«Тамара Васильевна Вересова принадлежит к редкому ныне типу людей, неравнодушных, бескорыстно отдающих без остатка все свои силы и таланты общественному служению делу сохранения и приумножения богатств отечественной культуры, пропаганде духовно-нравственных ценностей, беззаветно преданных своей малой и большой Родине», – так характеризовал юбиляра Совет Союза краеведов России.

За плечами Тамары Вересовой — 2-томник «Псковская земля. Святыни и древности» и 3-томник серии «Псковская земля: история в лицах».

«Дорогая Тамара Васильевна, мы, ваши коллеги-писатели, как и ваши читатели, гордимся вашим многогранным талантом и трудолюбием. С нетерпением ждем ваших новых изысканий, открытий. Пусть же щедродатель Господь прибавит вам сил для ваших полезных трудов и дарует вам здравие духовное и телесное на многая и благая лета», - отметил председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.