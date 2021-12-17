80-летний юбилей празднует председатель Псковского реготделения Союза краеведов России Тамара Вересова
17 декабря отмечает свой юбилейный день рождения писатель, журналист, краевед, председатель Псковского регионального отделения Союза краеведов России Тамара Вересова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.
«Тамара Васильевна Вересова принадлежит к редкому ныне типу людей, неравнодушных, бескорыстно отдающих без остатка все свои силы и таланты общественному служению делу сохранения и приумножения богатств отечественной культуры, пропаганде духовно-нравственных ценностей, беззаветно преданных своей малой и большой Родине», – так характеризовал юбиляра Совет Союза краеведов России.
За плечами Тамары Вересовой — 2-томник «Псковская земля. Святыни и древности» и 3-томник серии «Псковская земля: история в лицах».
«Дорогая Тамара Васильевна, мы, ваши коллеги-писатели, как и ваши читатели, гордимся вашим многогранным талантом и трудолюбием. С нетерпением ждем ваших новых изысканий, открытий. Пусть же щедродатель Господь прибавит вам сил для ваших полезных трудов и дарует вам здравие духовное и телесное на многая и благая лета», - отметил председатель Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.
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80-летний юбилей празднует председатель Псковского реготделения Союза краеведов России Тамара Вересова