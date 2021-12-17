Светлана Баранова: QR-коды уже не вызывают негатива среди туристов

14:17, 17 декабря 2021, ПАИ

QR-коды уже не вызывают негатива среди туристов. Такой вывод сделала председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор Бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова. Об этом она заявила в разговоре с изданием «Аргументы и факты – Псков».

«Когда люди слышат с экранов, что не нужно никуда выезжать на Новый год, естественно, это снижает покупательский спрос: люди опасаются, что могут остаться без денежных средств. Кроме того, как показывает опыт прошлогодних новогодних праздников и ноябрьские праздники в этом году, накануне которых были введены ограничительные меры, далеко не все готовы выполнять предписания», - пояснила Светлана Баранова.

По ее словам, туристы начинают привыкать к системе QR-кодов и они уже не вызывают большого негатива, как было, к примеру, перед ноябрьскими праздниками.

Светлана Баранова отметила, что, несмотря на ограничения и рекомендации сидеть дома, спрос на отдых в Псковской области все же есть.