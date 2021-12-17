Форум «Наследники Александра Невского» пройдёт на базе ПсковГУ

14:45, 17 декабря 2021, ПАИ

На базе ПсковГУ пройдёт форум «Наследники Александра Невского». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Участниками Форума станут 350 человек из 15 регионов России – финалисты всероссийского фестиваля «12 подвигов Александра Невского».

В ходе мероприятия запланированы пленарная сессия, круглые столы, панельные дискуссии на темы, посвященные жизни и подвигу Александра Невского. Отметим, что форум приурочен к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Форум пройдёт в формате ВКС 18 декабря в 13:00. Скачать ссылки для подключения к программе Форума можно здесь.