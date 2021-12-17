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Более 300 танцоров представили лучшие номера театра танца «Русские узоры» на юбилейном концерте в Пскове

16 декабря в БКЗ филармонии в Пскове состоялся концерт в честь 50-летнего юбилея заслуженного коллектива народного творчества театра танца «Русские узоры». На сцене были показаны лучшие танцевальные номера за 50 лет: 25 постановок, в которых приняли участие более 300 танцоров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской администрации.

Со знаменательным событием ансамбль поздравили областные и городские власти. Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова отметила, что все, кто собрался в зале, имеют своё личное, душевное отношение к этому коллективу. «Мне посчастливилось познать ансамбль профтехобразования более 30 лет назад. Сегодня театр танца «Русские узоры» сохранил не только лучшие традиции, но и сумел отозваться во всех нас своим профессионализмом и мастерством», – сказала она и вручила приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков поздравил коллектив с полувековым юбилеем и адресовал особые слова уважения и благодарности тем, кто стоял у истоков ансамбля, и нынешним наставникам. «Дальнейшего процветания, новых замыслов и благополучия», – пожелал он.

К поздравлениям присоединился заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный. «От всей души поздравляю вас с этой замечательной датой. Вы настоящая гордость города Пскова, культуры города Пскова. Вы тот пример, на который нужно ориентироваться всем нам!» – отметил он.

Коллектив театра танца «Русские узоры» также поздравили первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев.

В ходе мероприятия руководители и члены заслуженного коллектива народного творчества были отмечены почётными грамотами и благодарственными письмами.

Театр танца «Русские узоры» создан в 1971 году как областной ансамбль песни и пляски профессионального технического образования. Его основатель – заслуженный работник культуры РСФСР Владимир Максимов. В 2016 году ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». За высокие достижения в сохранении и развитии народного художественного творчества и традиционной культуры народов России в 2020 году ансамбль получил почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

Коллектив «Русские узоры» является участником многочисленных международных фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и неоднократным обладателем звания «Гран-при» и приза зрительских симпатий. Имеет самые высокие награды в международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах.

«Русские узоры» – это бренд Псковщины в сфере танца. Каждое выступление театра танца даёт возможность соприкоснуться с танцевальной культурой России, фольклором Псковской области, авторским стилем хореографов.

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