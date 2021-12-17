70-летняя жительница Куньинского района подозревается в убийстве сожителя
В Куньинском районе женщина подозревается в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
16 декабря поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего местного жителя в доме в деревне Жижица с множественными рублеными, резаными и колотыми ранами на голове, теле и конечностях. По данному факту возбудили уголовное дело.
К преступлению причастна 70-летняя сожительница, которая 14 декабря в ходе ссоры нанесла ему подручными средствами не менее 20 ударов. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления.
В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
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