70-летняя жительница Куньинского района подозревается в убийстве сожителя

15:56, 17 декабря 2021, ПАИ

В Куньинском районе женщина подозревается в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

16 декабря поступило сообщение об обнаружении тела 46-летнего местного жителя в доме в деревне Жижица с множественными рублеными, резаными и колотыми ранами на голове, теле и конечностях. По данному факту возбудили уголовное дело.

К преступлению причастна 70-летняя сожительница, которая 14 декабря в ходе ссоры нанесла ему подручными средствами не менее 20 ударов. От полученных телесных повреждений последний скончался на месте преступления.

В настоящее время подозреваемая задержана. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.