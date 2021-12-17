Заработать на хобби: как превратить свое увлечение в бизнес

17:14, 17 декабря 2021, ПАИ

Собственное дело с доходами выше среднего, да еще и приносящее удовольствие – мечта любого человека с предпринимательской жилкой. С чего начать? Как действовать, когда нет четкого плана, понимания рынка и нюансов запуска коммерческого проекта? Об этом шла речь на форуме «Спорт как бизнес», который прошел в Центре «Мой бизнес».

Помощь эксперта

Таисия Кеньк вместе с партнером полтора года назад открыли тир в Пскове. До этого, признается, лук в руки брать не приходилось.

«Эта идея партнера, он меня и познакомил с этим видом спорта, - рассказывает девушка. - У меня базовое образование - тренер по физкультуре и спорту, стрельба из лука заинтересовала меня с точки зрения решения ряда проблем со здоровьем».

В тире могут заниматься все желающие с 14 лет. Можно прийти просто пострелять, а можно записаться в секцию и ходить заниматься на постоянной основе.

Свое дело — это не только радость и удовольствие, но и вопросы, которые периодические возникают. Когда Таисия увидела информацию о том, что в Псков приезжают эксперты, которым свои вопросы можно адресовать, не раздумывая пошла на форум.

«Нам удалось выстроить хороший диалог, и много полезного я для себя почерпнула, - делится девушка. - Эксперты вникли в мою ситуацию, прокомментировали ее, получилась практически индивидуальная консультация. Для меня это потрясающая возможность воспользоваться опытом людей, которые в этом деле разбираются».

Желание любого предпринимателя, чтобы его дело жило и развивалось. Таисия и ее партнер не исключение.

«Хочу развивать это направление, мне важно, чтобы как можно больше людей о нас узнали, проходило как можно больше тренировок, - говорит она. - Вид спорта довольно интересный, и хочется познакомить с ним жителей города».

Эксперты подсказали девушке, что для развития бизнеса требуется более системный подход, важно систематизировать имеющийся опыт и работать, руководствуясь не внутренними ощущениями, а четкой стратегией.

«С мероприятия я ухожу замотивированной, - отмечает Таисия. - Самым важным и полезным для меня было, наверное, само общение, в ходе которого заряжаешься энергией других людей. Да еще и эксперты такие замечательные: вникли в мою ситуацию, стали разбирать, предлагать варианты — это говорит о том, что мой проект интересный, и мне хочется его дальше развивать».

Осознанный подход

Начальник отдела развития механизмов ГЧП Департамента инвестиционного развития и управления государственным имуществом Минспорта России, эксперт в области ГЧП в сфере физической культуры и спорта Елена Сандакова знает данную отрасль не понаслышке – она прошла путь от специалиста в агентстве по спорту в Бурятии до федерального эксперта в области ГЧП в сфере физической культуры и спорта. Команда Сандаковой успешно реализовала первые проекты государственно-частного партнерства в России в сфере физической культуры и спорта. На форуме она рассказывала о том, как выстраивать свой бизнес.

«Решение стать предпринимателем — достаточно серьезное решение, - говорит она. - К сожалению, многие неосознанно подходят к этому выбору, поэтому на этапе реализации проекта возникают проблемы».

По словам Елены Сандаковой, сейчас государство активно предлагает бизнесу вместе создавать интересные проекты.

«Минспорту важно выстраивать отношения с бизнесом по развитию спортивной инфраструктуры, - отмечает она. - Спрос на физкультурно-оздоровительные услуги появился, но, к сожалению, нет предложений. Связано это в большей степени с мнением, что спорт должен быть бесплатным».

По всей России сейчас Минспорт запускает ряд таких проектов. В Псковской области тоже должен такой появиться.

«У вас есть предприниматель, который не боится и готов построить спортивный объект с федеральным финансированием, - рассказала она. - Предполагается, что в нем будут предоставляться не только платные услуги, но и бесплатные для определенных групп населения. Минспорту важно, чтобы проект был клиентоориентированным».

С этой целю было проведено исследование, которое показало, какие услуги востребованы.

«Хотя в регионе экономическая ситуация и не простая, интерес к платным услугам в сфере спорта есть, - отмечает эксперт. - Надо сделать так, чтобы цена соответствовала возможностям населения и сам предприниматель в дальнейшем не испытывал трудностей, этому мы коллег на форуме и учим».

Вооружившись инструментами

Участниками мероприятия могли стать все желающие. Многие пришли уже с готовыми проектами и конкретными вопросами.

«Почему спорт? - спрашивает серийный предприниматель, специалист в области управления проектными и кросс-продажами, трекер стартапов в сфере МСП, спикер, имеющий степень МВА, сертификат CDO, Екатерина Бухарина. - Потому что Минспорт сейчас такой флагман, который задает тренд по взаимодействию государства и предпринимателей. На самом деле мы даем универсальные инструменты, которые пригодятся любому начинающему или действующему предпринимателю, старающемуся понять, как в новых условиях, в новой реальности развивать бизнес и при этом избежать типовых ошибок».

Главная же ошибка, которую совершают многие, - сделать проект, а потом начать искать клиентов.

«Мы транслируем другую точку зрению, - отмечает эксперт. - Правильно понять, какая потребность у людей, особенно в таких небольших городах, как Псков. Ведь это большой риск, когда ты придумываешь продукт, выводишь его, а его у тебя не покупают, потому что он никому не нужен».

Как понять, кто ваша аудитория, как ее посчитать, как узнать будет ли услуга востребована — ответы на эти и многие другие вопросы получили участники форума.

«Все приходят с вопросом, как сделать так, чтобы бизнес развивался, - говорит Екатерина Бухарина. - Такие мероприятия как раз и нацелены на то, чтобы структурировать мышление, бизнес-процессы, чтобы люди, поучаствовав в форуме, могли уйти с готовым набором инструментов. Мы часть инструментов сегодня давали под диктовку. И я вижу, что за эти несколько часов у многих появился вектор, структура и человек вдохновленный пошел работать дальше».