Юлия Пересильд планирует провести Новый год с семьёй в Пскове

17:52, 17 декабря 2021, ПАИ

Уроженка Пскова актриса Юлия Пересильд планирует провести Новый год дома с семьёй. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, отвечая на вопрос подписчика.

Она отметила, что очень надеется, что встретит 2022 год вместе с детьми.

Также Пересильд ответила на ряд других вопросов на новогоднюю тематику. Она рассказала, что у себя дома поставила искусственную ёлку, так как ей жаль живую, и вспомнила о подарке, который мечтала получить в детстве. По её словам, больше всего она хотела получить в подарок куклу с синими волосами.

«Знала, что у мамы нет возможности её купить, поэтому просто молчала и только смотрела на куклу через витрину. А потом мама мне её купила. Сама», – рассказала актриса.