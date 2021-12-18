Концепцию развития городской велосистемы рассмотрели в администрации Пскова

09:23, 18 декабря 2021, ПАИ

Концепцию развития велосистемы Пскова обсудили в администрации города. Участниками встречи стали глава городской администрации Борис Елкин, представители управления городского хозяйства, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма, общественники, разработчики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Документ готовит Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры по контракту с управлением городского хозяйства. Уже проведён анализ планов по развитию Пскова и его транспортной системы, обследованы улично-дорожная и транспортная сети, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, парковочные пространства. Окончательная версия будет представлена 25 декабря.

Исследования показали, что сегодня велосипедом ежедневно пользуется около семи тысяч псковичей. В результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысячи. Для этого планируется создать более 100 километров велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы.

Это позволит добиться экологического, экономического и социально-экономического эффектов. Если псковичи пересядут на велосипед, будет меньше вредных выбросов в окружающую среду, образуется экономия топлива, люди станут физически более активными, снизится аварийность на дорогах, подсчитали разработчики.

«На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. Реализовывать проект будем поэтапно. Начнём с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны. Это не только вопрос экономии, но и безопасности велосипедистов, а также удобства содержания территории», – отметил после знакомства с концепцией Борис Елкин.

Добавим, что на создание велотранспортной системы Пскова, по предварительным подсчётам, требуется около 2 млрд рублей. Муниципалитет планирует участвовать в различных программах, чтобы найти источник финансирования.