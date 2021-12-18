Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концепцию развития городской велосистемы рассмотрели в администрации Пскова

Концепцию развития велосистемы Пскова обсудили в администрации города. Участниками встречи стали глава городской администрации Борис Елкин, представители управления городского хозяйства, комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризма, общественники, разработчики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Документ готовит Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры по контракту с управлением городского хозяйства. Уже проведён анализ планов по развитию Пскова и его транспортной системы, обследованы улично-дорожная и транспортная сети, интенсивность движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, парковочные пространства. Окончательная версия будет представлена 25 декабря.

Исследования показали, что сегодня велосипедом ежедневно пользуется около семи тысяч псковичей. В результате реализации концепции ожидается, что к 2030 году велосипедистов станет более 17,5 тысячи. Для этого планируется создать более 100 километров велодорожек, охватывающих весь город, велопарковки, пункты мелкого ремонта и другие элементы системы.

Это позволит добиться экологического, экономического и социально-экономического эффектов. Если псковичи пересядут на велосипед, будет меньше вредных выбросов в окружающую среду, образуется экономия топлива, люди станут физически более активными, снизится аварийность на дорогах, подсчитали разработчики.

«На следующий год в городском бюджете предусмотрены средства на проектирование. Реализовывать проект будем поэтапно. Начнём с малого и продолжим обустраивать велодорожки там, где это позволяют сделать тротуары и парковые зоны. Это не только вопрос экономии, но и безопасности велосипедистов, а также удобства содержания территории», – отметил после знакомства с концепцией Борис Елкин.

Добавим, что на создание велотранспортной системы Пскова, по предварительным подсчётам, требуется около 2 млрд рублей. Муниципалитет планирует участвовать в различных программах, чтобы найти источник финансирования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какое зимнее развлечение предпочитаете?
Проголосовать >>>

18 декабря 2021

Более 696 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
18 декабря 2021

20 аппаратов ИВЛ поступило в Псковскую область
18 декабря 2021

Очаг коронавируса в одной из школ Порховского района снят с контроля Роспотребнадзора
18 декабря 2021

День работников органов ЗАГС отмечается в России 18 декабря
18 декабря 2021

Ещё 168 человек заразились коронавирусом в Псковской области
18 декабря 2021

Форум «Наследники Александра Невского» пройдёт сегодня на базе ПсковГУ
18 декабря 2021

День риелтора отмечается сегодня в России
18 декабря 2021

Почти 274 млн человек в мире заразились COVID-19

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...