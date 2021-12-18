Более 253 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

12:49, 18 декабря 2021, ПАИ

253 484 жителя Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 258 647 жителей региона, ревакцинирован 28 431 человек.

Всего использовано 81,5 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразились 69 393 человека, 60 812 пациентов выздоровело, 1 181 человек умер.