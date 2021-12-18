Псковичей предупредили о приостановке оказания услуг Госавтоинспекции
Сегодня, 18 декабря, в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечаются неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УМВД России по Псковской области.
«Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», – отметили в УМВД России по Псковской области.
В настоящее время специалисты ведомства проводят работы по устранению последствий технического сбоя.
В МВД России подчеркнули, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования.
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