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Общество

Белорусов познакомили с театральным Псковом

В рамках международного проекта «Открытый диалог культур» псковские библиотекари познакомили коллег из Белоруссии с театральным искусством Пскова. На очередную онлайн-встречу с Борисовской районной библиотекой имени И. Х. Колодеева псковская библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева пригласила заслуженного артиста России Сергея Попкова, который служит в Псковском театре драмы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, с белорусской стороны в онлайн-конференции поучаствовали члены Минского областного народного клуба поэтов и композиторов «Жывiца». Руководитель этого клуба Ирина Карнаухова начала виртуальную встречу с псковичами с того, что прочла им своё стихотворение «Россиюшка» («Россиюшка! Страдалица моя! Ты столько претерпела зла и бед…»). После этого члены Минского клуба поэтов рассказали россиянам, что для них значит Александр Пушкин и пушкинские места в Псковской области и прочли «Письмо современной Татьяны Евгению Онегину». Среди белорусских участников онлайн-встречи нашлись те, кто бывал не только в Михайловском, но и в Псковском театре драмы.

В ответ ведущий артист Псковского театра драмы Сергей Попков рассказал им, как судьба привела его на псковскую землю, с которой связано столько великих имён. Сергей Попков прочёл белорусам несколько стихотворений Александра Пушкина, рассказал, как псковский юродивый Николка Салас вдохновил Александра Пушкина на образ юродивого в драме «Борис Годунов», а также подробно остановился на всех случаях упоминания Пскова в произведениях и личной переписке Александра Пушкина. Завершая своё выступление, Сергей Попков прочёл стихотворение «Здравствуй, Вульф, приятель мой! Приезжай сюда зимой…» и пригласил белорусов ещё раз навестить Псков.

Белорусские поэты поинтересовались, какие роли Сергей Попков играет в театре, когда именно он приезжал на гастроли в Белоруссию. А псковские библиотекари, воспользовавшись случаем, попросили Ирину Карнаухову прислать псковичам её новую книгу («Пускай белорусский Дед Мороз сделает россиянам такой подарок»).

В итоге онлайн-встреча перетекла в беседу про общие духовные ценности двух братских народов и, как отметила заведующая библиотекой «Родник» Ирина Лушкина, «обогатила всех собравшихся интеллектуально и духовно».

Завершая год, библиотека «Родник» договорилась с Борисовской районной библиотекой продолжить международный проект «Открытый диалог культур» и в следующем, 2022-м году. Коллеги решили, что будут и впредь знакомить друг друга с нематериальным культурным наследием своих городов.

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