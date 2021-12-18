В Минске открылся магазин с сувенирами от президента Белоруссии

22:38, 18 декабря 2021, ПАИ

Первый магазин с сувенирами от президента Белоруссии Александра Лукашенко открылся в одном из торговых центров Минска. Об этом сообщает агентство БелТА.

Белорусскому лидеру на день рождения в августе подарили набор футболок с его известными цитатами. Тогда президент пообещал подумать над разработкой собственной линейки сувенирной продукции.

Магазин получил название «Первый» и вызвал большой интерес у покупателей. Отмечается, что покупатели могут приобрести в магазине футболки с известными цитатами Лукашенко, такими как «Будет очень интересно» и «Раздевайтесь и начинайте работать».

Одежда с президентской символикой отшита на предприятии «Беллегпрома».