Задерживается вылет самолёта Минеральные Воды - Псков
Авиарейс Минеральные Воды - Псков задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна из рейса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области
«По предварительной информации, вылет самолета планируется в 15:05, - рассказал и. о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов. – Но, возможно, время будет еще переноситься».
Ранее сообщалось о том, что борт вылетит из Минеральны Вод в 13:50.
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