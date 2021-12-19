Задерживается вылет самолёта Минеральные Воды - Псков

13:51, 19 декабря 2021, ПАИ

Авиарейс Минеральные Воды - Псков задерживается в связи с поздним прибытием воздушного судна из рейса, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области

«По предварительной информации, вылет самолета планируется в 15:05, - рассказал и. о. директора Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Алексей Сырорыбов. – Но, возможно, время будет еще переноситься».

Ранее сообщалось о том, что борт вылетит из Минеральны Вод в 13:50.