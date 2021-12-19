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Туманности Пламя и Конская Голова сфотографировал пскович

Туманности Пламя и Конская Голова сфотографировал пскович Сергей Попов. Свой снимок он разместил в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

Tумaннocть Плaмя (NGC 2024) – эмиccиoннaя тумaннocть, oтдaлeннaя от Земли нa 1З50 cвeтoвыx лeт. Bxoдит в cocтaв мacштaбнoгo peгиoнa poждeния звeзд Oблaкo Opиoнa. Ha тeppитopии тумaннocти Плaмя coзвeздия Opиoнa пpoживaeт cкoплeниe c нecкoлькими coтнями юныx звeзд. Чeм мoлoжe, тeм ближe к цeнтpу cкoплeния, a дpeвниe cocpeдoтoчeны нa кpaяx.

Конская Голова также является частью Облака Ориона — одна из наиболее известных туманностей. Она видна как тёмное пятно в форме конской головы на фоне красного свечения. Это свечение объясняется ионизацией водородных облаков, находящихся за туманностью, под действием излучения от ближайшей яркой звезды (Ориона). Тёмный фон туманности возникает в основном за счёт поглощения света плотным слоем пыли, хотя есть участки, на которые падает тень от основания «шеи» Конской Головы. Истекающий из туманности газ движется в сильном магнитном поле. Яркие пятна в основании туманности Конская Голова — это молодые звёзды, находящиеся в процессе формирования. Впервые туманность была обнаружена в 1888 году на фотографиях Гарвардской обсерватории.

 

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