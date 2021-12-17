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Политика

«Опасными дураками» назвал антипрививочников пресс-секретарь Путина

Президент России Владимир Путин остро реагирует на предоставляемые ему данные о смертности от коронавируса в стране, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Смертность – это, наверное, то, что больше всего гнетёт и президента, и, конечно, всех, кто работает в правительственном штабе. Смертность действительно высокая. Это трагедия, потому что действительно каждый день умирают уже на протяжении долгого времени – каждый день мы теряем более 1 000 или 1 200 наших сограждан. Это ужасно», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Наиле Аскер-заде в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

На вопрос, как бы он одним словом назвал людей, которые отказываются от прививки и других агитируют за это, Песков сказал: «Опасными дураками – это два слова, одним словом это не выразишь».

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