В Псковской области вылечились от COVID-19 более 61 тысячи человек

08:37, 20 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области вылечились от коронавируса 61 507 человек, в том числе 373 — за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 727 случаев заболевания, из них 167 — за минувшие 24 часа. Болезнь унесла жизни 1191 пациента псковских медучреждений.

В регионе провели 698 924 тестов на коронавирус, прирост за сутки составил 1274 исследования.