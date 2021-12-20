Международный день солидарности людей празднуют 20 декабря

08:53, 20 декабря 2021, ПАИ

Международный день солидарности людей отмечается ежегодно 20 декабря. Праздник установлен в 2006 году по решению ООН, сообщает calend.ru.

День посвящен проведению первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты. Резолюция организации ссылается на Декларацию тысячелетия, в которой говорится, что солидарность является одной из фундаментальных и универсальных ценностей человечества, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке.

В этот день отмечают единство в разнообразии, напоминают правительствам о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений, информируют общественность о солидарности как одной из основополагающих ценностей.

Эмблема ООН представляет собой проекцию Земли, центрированную на Северном полюсе. Она охватывает все континенты, кроме Антарктиды, и четыре концентрические окружности, представляющие уровни долготы. Проекция окружена ветвями оливы, символизирующими мир.