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Россия – общий дом: как башкиры отмечают весенний праздник Каргатуй

Фото: МКУ Отдел культуры Администрации муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан

В состав Российской Федерации входит 85 регионов. Россия – многонациональное государство, и актуальным вопросом современного мира является формирование культуры межнационального общения. Культурная толерантность является основой сохранения и укрепления межнационального мира и согласия. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам о жизни и традициях различных народов, которые живут на территории России.

Псковское агентство информации узнало, что такое Каргатуй, особенности его празднования у башкир, а также выяснило, какие блюда готовят к этому национальному празднику.

Башкиры – это тюркский народ, исповедуют религию ислам. В России их проживает около 1,6 млн человек. В нашей стране по численности они занимают четвёртое место. Основная часть башкир проживает на территории Республики Башкортостан, в число их исторических мест проживания входят также Тюменская, Саратовская и Свердловская области.

Башкиры – древний народ, они проживают на юге Урала 12 веков, и самое удивительное то, что они до сих пор с любовью отмечают религиозные и семейные праздники, которые почитали их далёкие предки. Отмечают их с таким размахом и широкой душой, что столы ломятся от угощений, а воспоминания греют душу весь следующий год.

Один из самых старейших языческих праздников башкир – Каргатуй, по смыслу он очень похож на русскую Масленицу. Устраивают его в честь наступающей весны и уходящей зимы, ведь весна – это время пробуждения природы и время надежды, в том числе и на хороший урожай. Слово «каргатуй» можно перевести как «праздник птиц». Его проводят в первых числах марта, когда с зимовки возвращается грач. В разных уголках Башкирии Каргатуй отмечается по-разному, да и называют его «грачиной свадьбой» либо «вороньей свадьбой».

В одних городах и деревнях устраивают игры, пляски и хлебосольные застолья, а в некоторых сёлах и в наши дни совершают жертвоприношения. Тем не менее по всей Башкирии люди точно знают, что праздник Каргатуй очень важен, ведь зима – это всегда испытание и, пройдя его, хочется радоваться и дышать полной грудью.

На праздник Каргатуй варят кашу из ячменя, пшена или пшеницы, а потом угощают всех, кто пришел, а остатки угощения башкиры издревле оставляли на камнях или в кустах для грачей. Считалось, что если птицы будут сыты, то год будет урожайным, а жизнь благополучной.

Больше историй о народах читайте в сюжете.

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