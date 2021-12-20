В Пскове открылась новогодняя ярмарка

10:54, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря в Пскове открылась новогодняя ярмарка. Она продолжится по 7 января, сообщается на странице «Туристический Псков» в Instagram.

Выставка-ярмарка расположена на пешеходной части улицы Пушкина. Время работы: с 10:00 до 21:00.

На ярмарке будут представлены товары народного промысла, крестьянско-фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств, фудтраки, автолавки, ремесленные изделия ручной работы, новогодние сувениры, гастрономические новогодние сувениры, медовая продукция, «псковские цукаты», изделия из дерева и смолы.

Организатор: «Парки и ярмарки города Пскова».