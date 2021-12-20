«Псковжилстрой» принял участие в благотворительной акции «Стань Дедом Морозом»

11:20, 20 декабря 2021, ПАИ

Компания «Псковжилстрой» третий год подряд принимает участие в акции «Стань Дедом Морозом», которую проводит Псковское отделение Российского детского фонда.

На этот раз сотрудники компании исполняют желания подопечных детского дома в Дедовичах. Подарки отправят детям уже 24 декабря.

В «Псковжилстрое» отметили, что планируется ежегодно принимать участие в подобных акциях, чтобы подарить детям волшебство в преддверии Нового года.

Отметим, акция «Стань Дедом Морозом» стартовала 1 декабря. Ежедневно в социальных сетях Детского фонда публикуются открытки с самыми заветными желаниями девочек и мальчиков из приютов, коррекционных школ и нуждающихся семей, проживающих в отдалённых районах Псковской области. Псковичи могут выбрать понравившуюся открытку и принести подарок в офис Детского фонда (улица Яна Фабрициуса, 2а, 1 этаж, правое крыло, кабинет 15) до 24 декабря.