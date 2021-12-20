Руководитель псковского ансамбля «Сказ» стал лауреатом премии «Душа России»

11:30, 20 декабря 2021, ПАИ

Руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» Константин Абабков стал лауреатом премии «Душа России» в номинации «Народная музыка», сообщили в пресс-службе кабмина.

Константин Абабков получит 500 тысяч рублей за вклад в развитие народного творчества.

Отметим, распоряжение о присуждении премий подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ансамбль «Сказ» был создан в 1977 году. В репертуаре ансамбля «Сказ» обработки русских народных песен, композиции, основанные на псковском фольклоре, оригинальные танцевальные постановки, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений. Все номера ансамбля отличаются самобытностью, оригинальностью и эксклюзивностью постановок и аранжировок.

В 2018 году ансамбль «Сказ» им. Виталия Румянцева получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». В 2019 году коллектив стал лауреатом и получил грант в рамках национального проекта «Культура» Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов.