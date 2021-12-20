Проект аллеи в честь первостроителей Псковской ГРЭС удостоен Гран-при национального конкурса

11:48, 20 декабря 2021, ПАИ

Проект «ПАО «ОГК-2» «Аллея первостроителей Псковской ГРЭС» удостоен Гран-при национального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити», сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

18-19 декабря 2021 года в Москве прошла национальная конференция корпоративных медиа «Серебряные нити – 2021». В рамках мероприятия наградили лучшие проекты в сфере коммуникаций. ПАО «ОГК-2» удостоено высшей награды в номинации «Компания-лидер: лучшая система корпоративных медийных коммуникаций». Кроме того, социальный проект «Аллея первостроителей Псковской ГРЭС» получил Гран-при в номинации «Лучший специальный проект в корпоративных коммуникациях». Корпоративное издание «Генерация» и Instagram-аккаунт компании стали бронзовыми призёрами в своих категориях.

Премия «Серебряные нити» – одна из крупнейших в области корпоративных медиа, объединяет специалистов по коммуникациям, экспертов и топ-менеджеров PR-индустрии. В 2021 году в общей сложности на конкурс было подано более ста проектов. Основные цели мероприятия – рост значимости корпоративных ресурсов в российском информационном поле, создание профессионального пространства, в котором взаимодействуют участники массовых и бизнес-коммуникаций.