Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое

12:30, 20 декабря 2021, ПАИ

Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое. Об этом шла речь на традиционном совещании губернатора Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук уточнил, что динамика заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает снижаться. За последние 5 недель снижение составило 42% практически по всем группам граждан.

По итогам прошедшей недели Псковская область поднялась на одну строчку в рейтинге и занимает 6-е место среди субъектов СЗФО.