Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое
Темпы заболеваемости ковидом в Псковской области снизились почти вдвое. Об этом шла речь на традиционном совещании губернатора Михаила Ведерникова по эпидемиологической обстановке 20 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук уточнил, что динамика заболеваемости COVID-19 в регионе продолжает снижаться. За последние 5 недель снижение составило 42% практически по всем группам граждан.
По итогам прошедшей недели Псковская область поднялась на одну строчку в рейтинге и занимает 6-е место среди субъектов СЗФО.
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