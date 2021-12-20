Великолучанка лишилась 28 тысяч, пытаясь купить шпица
Молодая великолучанка стала жертвой мошенников, пытаясь купить породистую собаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже шпица и вступила в переписку с владельцем. В итоге ей прислали, как выяснилось позднее, фишинговую ссылку на оплату. Получив реквизиты банковской карты горожанки, мошенники списали у нее около 28 тысяч рублей. Великолучанка обратилась за помощью к стражам порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Еще двое жителей Великих Лук и Пскова 18 и 19 декабря при попытках проведения операций купли-продажи гаража и синтезатора через один из популярных сайтов лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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