Великолучанка лишилась 28 тысяч, пытаясь купить шпица

12:47, 20 декабря 2021, ПАИ

Молодая великолучанка стала жертвой мошенников, пытаясь купить породистую собаку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На одном из сайтов женщина нашла объявление о продаже шпица и вступила в переписку с владельцем. В итоге ей прислали, как выяснилось позднее, фишинговую ссылку на оплату. Получив реквизиты банковской карты горожанки, мошенники списали у нее около 28 тысяч рублей. Великолучанка обратилась за помощью к стражам порядка. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще двое жителей Великих Лук и Пскова 18 и 19 декабря при попытках проведения операций купли-продажи гаража и синтезатора через один из популярных сайтов лишились в общей сложности более 500 тысяч рублей. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.