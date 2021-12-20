Михаил Ведерников поздравил сотрудников регионального управления ФСБ с профессиональным праздником

15:18, 20 декабря 2021, ПАИ

20 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника органов безопасности Российской Федерации. Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«За свою более чем вековую историю ФСБ испытала на себе все возможные вызовы, став одной из наиболее успешных и эффективных спецслужб мира. Вас неизменно отличают верность офицерскому долгу, богатые традиции, профессионализм и искренний, неподдельный патриотизм. Это постоянно доказываете вы — сотрудники Управления ФСБ по Псковской области, с честью неся свою непростую службу. Защита государственных границ, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, противодействие терроризму, коррупции, экстремизму, обеспечение кибербезопасности — все эти задачи требуют неустанной работы и высочайшего профессионализма. Но жители Псковской области знают, что в ущерб собственной личной жизни, здоровью и времени вы готовы достойно встретить любой вызов», — подчеркнул Михаил Ведерников, обращаясь к личному составу.

Слова особой признательности губернатор адресовал ветеранам службы, которые накопили и передали богатый опыт, воспитали не одно поколение оперативных сотрудников высокой квалификации.

Глава региона подчеркнул, что у администрации Псковской области с Управлением сложились стабильные, конструктивные, открытые рабочие отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и поддержке. «Со своей стороны, мы впредь будем делать все, чтобы обеспечить вам и вашим семьям достойную поддержку», — заметил Михаил Ведерников и пожелал сотрудникам и ветеранам удачи, успехов, мира и благополучия.

В рамках торжественного мероприятия губернатор также вручил специалистам службы госбезопасности региональные награды.

Напомним, 20 декабря ежегодно в России отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки, Федеральной службы охраны и других органов госбезопасности. Установлен указом президента РФ 20 декабря 1995 года. В этом году отмечается 104-я годовщина со дня основания органов госбезопасности.