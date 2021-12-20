6,5 часов продлится в Пскове самый короткий световой день
21 декабря в 18 часов 59 минут по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса Мира.
В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии в это время наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. В Пскове солнце взойдет над горизонтом в 10:49 и зайдет в 17:20. Продолжительность светового дня составит около шести с половиной часов, уточнили в Псковском планетарии.
Во время этого явления высота полуденного Солнца над горизонтом почти не меняется в течение нескольких дней. То есть оно как будто стоит на месте. Отсюда и название – солнцестояние.
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