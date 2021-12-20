Блочные локальные очистные сооружения: комплектация и преимущества

16:29, 20 декабря 2021, ПАИ

Блочные очистные сооружения приобрели большую популярность при организации систем фильтрации ливневых, талых вод. Они устанавливаются на частных территориях, применяются для обустройства производственных и иных промышленных предприятий, автомобильных заправок и т. д. Установки отличаются высокой эффективностью, стабильностью функционирования. В зависимости от конечной комплектации они способы очищать стоки от нефтепродуктов, органических веществ, взвешенных частиц. Использование данного решения защищает водоемы и почвы от негативного влияния результатов деятельности человека.

Что собой представляют блочные модульные очистные сооружения

Сооружения для локальной установки бывают двух видов – моноблочные и модульные. Преимущество второго варианта заключается в повышенной гибкости. Использование отдельных сегментов позволяет сформировать максимально адаптированную по характеристикам систему очистки на конкретном объекте. Готовые комбинации могут включать в себя:

пескоотделители;

бензомаслоотделители;

блоки доочистки;

накопительные емкости;

УФ-обеззараживатели;

контрольные и распределительные колодцы.

В состав ЛОС обязательно входят реагентное хозяйство, декантаторы, флотационные аппараты, несколько видов фильтров (сорбционных, механических), вспомогательные резервуары. Установки оснащаются насосным, компрессорным, управляющим оборудованием. Благодаря комплексному подходу обеспечивается очистка стоков от нефтепродуктов, жиров и масел, ПАВ, растворенных и нерастворенных органических веществ, взвесей. Мощные модели применяются для обработки промышленных сточных вод, которые содержат высокую концентрацию перечисленных компонентов.

Преимущества применения локальных очистных сооружений

Блочные модульные установки разработаны специально для глубокой очистки. Они позволяют придавать стокам состояние, безопасное для слива в естественные водоемы или обычные канализации. Создаются системы с учетом требований СНиПов, ГОСТов, других нормативных документов. Благодаря большому ассортименту модулей и оборудования можно легко спроектировать ЛОС в соответствии с объемами воды, площадью ее сбора, условиями эксплуатации.

К другим преимуществам модульных ЛОС относятся:

простота разворачивания и монтажа;

компактные размеры, гарантирующие экономию пространства;

возможность круглогодичного функционирования;

высокие показатели производительности и эффективности;

сравнительно невысокие расходы на покупку оборудования и создание системы.

ЛОС оснащаются современными фильтрами, имеющими увеличенный ресурс, что минимизирует траты на их обслуживание. Все поставляемые компоненты сертифицированы по международным стандартам. Срок эксплуатации таких систем составляет не менее 50 лет. Модули полностью герметичны, что избавляет от необходимости строить дополнительные здания, сооружать сложные конструкции для защиты и т. д.