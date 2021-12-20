Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ запускает несколько новогодних мастер-классов

19:14, 20 декабря 2021, ПАИ

«Новогодний интенсив» проведёт для студентов и преподавателей Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Так, 21 декабря в 16:30 пройдёт мастер-класс по вязанию снежинок крючком от Екатерины Потаповой.

22 декабря состоится мастер-класс по созданию креативных, новогодних историй в Instagram от Марины Гавриловой.

23 декабря в 17:00 стартует мастер-класс Александры Солоп по изготовлению рождественских венков из мишуры.

24 декабря в 16:30 в очном формате будут подведены итоги конкурса написания новогодней сказки. В 17:00 состоится мини-квартирник, чаепитие и обмен впечатлениями.

«За день до мастер-классов будут выложены записи-напоминания с более подробной информацией. Количество мест на некоторые мастер-классы ограниченно. Успевайте записаться!» – отмечают организаторы.