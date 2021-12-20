Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ запускает несколько новогодних мастер-классов
«Новогодний интенсив» проведёт для студентов и преподавателей Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Так, 21 декабря в 16:30 пройдёт мастер-класс по вязанию снежинок крючком от Екатерины Потаповой.
22 декабря состоится мастер-класс по созданию креативных, новогодних историй в Instagram от Марины Гавриловой.
23 декабря в 17:00 стартует мастер-класс Александры Солоп по изготовлению рождественских венков из мишуры.
24 декабря в 16:30 в очном формате будут подведены итоги конкурса написания новогодней сказки. В 17:00 состоится мини-квартирник, чаепитие и обмен впечатлениями.
«За день до мастер-классов будут выложены записи-напоминания с более подробной информацией. Количество мест на некоторые мастер-классы ограниченно. Успевайте записаться!» – отмечают организаторы.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Институт медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ запускает несколько новогодних мастер-классов