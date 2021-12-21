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21 декабря наступил День зимнего солнцестояния

21 декабря отмечается День зимнего солнцестояния, сообщает calend.ru.

Это астрономическое событие, в настоящее время наиболее интересное астрономам, в древности считалось одним из важных в годовом цикле наряду с тремя другими такими же знаковыми астрономическими явлениями: днями летнего солнцестояния, весеннего и осеннего равноденствия. Положение солнца всегда носило сакральный характер в языческих культурах. Четыре же события, связанные с положением Солнца, как правило, были сопряжены с обрядами, связанными с земледелием и скотоводством: сбором урожая, посевом, спариванием домашнего скота, прогнозами на урожай и погоду.

День зимнего солнцестояния, чаще всего, ассоциировался с возрождением, так как ознаменовывал собой начало продолжительности светового дня и сокращение тёмного времени суток. Не случайно в культурах разных народов в канун дня зимнего солнцестояния, а также непосредственно в этот день совершались действия обрядового сакрального характера, устраивались праздники, которые не обходились без костров и огня.

Многие археологические памятники древности были ориентированы относительно положения Солнца в дни солнцестояния. Среди таких памятников называют и всемирно известный Стоунхендж в Великобритании, Ньюгрейндж в Ирландии.

По сути, зимнее солнцестояние – это астрономическое явление, характеризующееся тем, что Солнце находится в самой низкой (южной) (для Северного полушария) точке своей эклиптики, и продолжительность светового дня является наименьшей в году, тогда как продолжительность тёмного времени суток достигает своего наивысшего показателя. В Южном полушарии это событие именуется летним солнцестоянием. Солнце несколько дней держит высоту, оставаясь на этом уровне.

Дата зимнего солнцестояния, установленная Юлией Цезарем на 25 декабря, в связи с расхождением между тропическим и календарным годом неуклонно сдвигалась. Григорианский календарь исправил это положение, хотя считается, что дата, всё же, будет смещаться на 1 день за 3000 лет.

В этот день в северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном полушарии – лето. При этом в северном полушарии в это время наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь. В Пскове солнце взойдет над горизонтом в 10:49 и зайдет в 17:20. Продолжительность светового дня составит около шести с половиной часов.

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