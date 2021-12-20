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Кубок Псковской области по рукопашному бою прошёл в Пскове 19 декабря в УСК «Олимп»

Соревнования собрали более ста спортсменов региона. Фото Михаила Глущенко

19 декабря в Пскове прошёл Кубок Псковской области по рукопашному бою. Соревнования проходили в универсальном спортивном комплексе «Олимп». Об этом сообщили в региональном отделении Федерации по рукопашному бою.

Как рассказали корреспонденту ПАИ в федерации, соревнования собрали более ста спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Печор, Гдова, Гдовского и Плюсского районов. В командном зачёте первое место с большим отрывом занял Псков, представленный в турнире пятью клубами, на втором месте команда Великих Лук, а бронза у сборной команды Гдова и Гдовского района.

Соревнования прошли на хорошем уровне, чётко по регламенту, без серьёзных травм и нареканий. В тренерском коллективе отметили, что было много зрелищных и техничных боёв, заметно вырос общий уровень подготовки участников. Всего было разыграно 30 комплектов медалей.

«Мы постарались превратить соревнования в большой спортивный праздник с доброжелательной атмосферой и красивыми наградами, со специальными призами «За лучшую технику», «За волю к победе» для отличившихся и сладкими подарками для всех участников соревнований. Огромная благодарность тем нашим друзьям, которые стали спонсорами турнира: мы вместе сделали хорошее дело!» – поделилась президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова.

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