Псковский врач рассказал о воздействии коронавируса на разные органы

09:22, 21 декабря 2021, ПАИ

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Коронавирус губительно влияет не только на легкие, но и на другие органы человека. Об этом в комментарии газете «Псковская правда» рассказал врач-рентгенолог Питер Туйнеза.

По словам медика, до настоящего времени нет полного понимания механизма воздействия нового вируса. Однако доподлинно известно, что помимо дыхательных путей COVID-19 вызывает системное воспаление сосудов, поражает их внутренний слой и нарушает их функцию во всех органах.

«Следы коронавирусной инфекции врачи находят во многих органах и тканях — в сердце, кровеносных сосудах, головном мозге, желудочно-кишечном тракте», – рассказал врач и отметил, что это объясняет, почему пациенты с заболеваниями сосудов переносят коронавирус в тяжелых формах.

Также при коронавирусе нарушается свертываемость крови, что провоцирует образование тромбов, которые повышают риск смертельного исхода от инфарктов и инсультов.

Питер Туйнеза рассказал, что 20% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, болевших в тяжелой форме, имели признаки повреждения миокарда, ещё у 44% была выявлена аритмия.