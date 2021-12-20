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Экономика

В России предложили увеличить размер поощрения к ордену «Родительская слава»

В России предлагают повысить размер выплаты для лиц, получивших орден «Родительская слава». С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, пишет RT.

В обращении на имя вице-премьера Татьяны Голиковой Антон Орлов отметил, что орден «Родительская слава» для семей, воспитывающих четырёх и более детей, был учреждён ещё в 2008 году в России. Единовременная выплата составляла 50 тыс. рублей. Сейчас получить награду может семья с семью и более детьми, а сумма единовременного поощрения с 1 января 2013 года составляет 100 тыс. рублей.

Автор инициативы заметил, что размер данной выплаты остаётся неизменным в течение почти девяти лет, несмотря на инфляцию и произошедшие изменения курса национальной валюты. «В этой связи прошу вас оценить целесообразность повысить размер единовременной федеральной выплаты лицам, награждённым орденом «Родительская слава», с 100 до 250 тыс. рублей», — говорится в тексте обращения.

Ранее в Госдуме предложили дать занятому домашним хозяйством многодетному родителю трудовой статус.

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