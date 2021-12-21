Запрет регистрационных действий побудил великолучанина погасить 476 тысяч рублей долга

09:38, 21 декабря 2021, ПАИ

Должник из Великих Лук оплатил долг после запрета на совершение регистрационных действий в отношении его имущества, сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Долг великолучанина перед физическим лицом составлял 437 тысяч рублей. Также должник должен был выплатить исполнительский сбор на сумму 31 тысячи рублей и моральный вред в размере 8 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, запрете на совершение действий по регистрации недвижимого имущества. При продаже имущества должнику сообщили о вынесенном запрете на регистрационные действия. После оплаты долга все ограничительные меры были сняты.