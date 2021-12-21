Псковичи могут предложить свой вариант места строительства временного моста через Великую

09:48, 21 декабря 2021, ПАИ

Окончательного решения по месту строительства временного моста через реку Великую в Пскове не принято. Об этом сообщила глава города Елена Полонская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она рассказала, что жители Пскова обеспокоены вопросом строительства сооружения от улицы Розы Люксембург к Профсоюзной на период ремонта Ольгинского моста. «Мы понимаем опасения людей, которые обеспокоены оживлением транспортного сообщения, шумом рядом со своими домами», - заверила Елена Полонская. Она подчеркнула, что до начала реконструкции важно принять к сведению все предложения горожан, узнать мнение каждого жителя.

Накануне она вместе с главой городской администрации Борисом Елкиным встретилась с псковичами. Предложения поступают такие: построить постоянный пешеходный (прогулочный) мост в створе улицы Розы Люксембург с выходом на Профсоюзной; построить постоянный проезжий мост от площади Комсомольской в створе проезда вдоль Шведской Горки.

«Если есть иные интересные предложения – прошу оставлять их в сообщениях или комментариях. Проработаем все возможные варианты!» - обратилась Елена Полонская к псковичам.