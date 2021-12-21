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Общество

В Пскове подвели итоги конкурса «За нравственный подвиг учителя»

В Псковском государственном университете состоялось награждение победителей регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» по Псковской митрополии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, церемония награждения в этом году прошла в рамках торжественного завершения конкурсных мероприятий проекта «Рождественские чтения на Псковской земле. Духовные истоки и неизвестные грани истории».

Грамоты и памятные подарки победителям вручали руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерей Роман Ледин и консультант отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Екатерина Яблокова.

В Псковской области конкурс проводится совместно с Псковским епархиальным управлением, комитетом по образованию Псковской области и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

В итоге Гран-при регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Псковской митрополии в 2021 году выиграла учитель начальных классов средней школы в Новосокольниках Марина Попова с работой «Методические рекомендации по работе с интерактивным пособием «Сотворение мира».

В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» с нравственно-патриотическим проектом «Здесь расцвело моё детство» победил коллектив авторов Центра развития ребёнка – детский сад № 25», Великие Луки (заведующая Светлана Шпакова и старший воспитатель Светлана Горшнёва).

В номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом)» победила учитель истории Усть-Долысской средней общеобразовательной школы Галина Майорова с методической разработкой урока в 8 классе по предмету ОДНКНР. Тема «Герои русского народа».

Также в номинации «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом)» победила учитель музыки средней общеобразовательной школы № 9» Пскова Ирина Лебедева с работой «Реализация деятельностного подхода в изучении учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Методическая разработка занятия для учащихся 5-6 классов по внеурочной деятельности «Наследие земли Псковской» «Улица Великая — центральная магистраль Пскова».

В номинации «Лучший образовательный издательский проект года» выиграла старший воспитатель детского сада № 20 комбинированного вида (Великие Луки) Екатерина Курчанова с работой «Создание web-страницы «Духовно-нравственного воспитания» как платформа сотрудничества родителей и детского сада».

Специальный приз жюри в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации» получила педагог воскресной школы храма Вознесения Христова (Псков) Марина Иванова за молодёжный проект «Тайны псковских храмов».

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